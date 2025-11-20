Капитализация Nvidia выросла на $230 млрд после выхода отчета за III квартал
Акции Nvidia подорожали после выхода отчета за III квартал. Котировки увеличились на 5,55% и достигли $196,87. Капитализация по итогам основной сессии 19 ноября находилась на уровне $4,53 трлн. Таким образом, американская корпорация подорожала приблизительно на $230 млрд.
По данным Bloomberg, отчетность Nvidia за III квартал превзошла ожидания аналитиков. За отчетный период выручка корпорации увеличилась на 62% и достигла $57 млрд. Прибыль составила $1,3 на акцию. Аналитики прогнозировали продажи в размере $55,2 млрд и прибыль в $1,26 на бумагу.
Выручка подразделения, которое занимается центрами обработки данных, составила $51,2 млрд против консенсус-прогноза в $49,3 млрд. Продажи чипов для игровых ПК достигли $4,3 млрд.
Корпорация ожидает, что выручка за квартал, который закончится в январе, достигнет около $65 млрд. Это примерно на $3 млрд больше, чем прогнозировали аналитики. Прогноз указывает на то, что спрос на ускорители искусственного интеллекта Nvidia остается высоким, отметило агентство.
29 октября Nvidia достигла рыночной капитализации в $5 трлн и стала самой дорогой публичной компанией мира. Акции корпорации резко подорожали после встречи лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Бурный рост стоимости компании также связан с глобальным бумом искусственного интеллекта и активным заключением новых сделок генеральным директором Дженсеном Хуангом.