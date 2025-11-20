Газета
«Софтлайн» в рамках buyback выкупил более 16,5 млн акций

Ведомости

ПАО «Софтлайн» в рамках программы обратного выкупа акций (buyback) выкупило более 16,5 млн акций с октября 2024 г. Размер выкупленного пакета составляет около 4,1% от уставного капитала компании.

22 октября 2024 г. совет директоров «Софтлайна» утвердил программу buyback в размере до 5% от уставного капитала компании на год. Утвердить программу компании предложили 17 октября прошлого года. Гендиректор «Софтлайна» Владимир Лавров говорил, что финансовые показатели группы будут расти быстрее за счет реализуемой M&A-стратегии.

30 сентября 2025 г. стало известно, что «Инвестпроекты» (бывшее «Софтлайн проекты») с начала buyback купило 10,9 млн акций «Софтлайна». По условиям выкупа подконтрольное общество группы может выкупить до 5% от общего числа акций, или до 20 млн бумаг.

27 октября совет директоров «Софтлайна» решил продлить программу обратного выкупа акций на 12 месяцев. Такое решение связано с уверенностью менеджмента группы в рыночной недооцененности компании и убежденностью в росте капитализации холдинга в обозримой перспективе. Приобретенные акции пойдут на финансирование M&A-сделок и обеспечение опционных программ мотивации сотрудников.

