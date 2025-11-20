«Софтлайн» в рамках buyback выкупил более 16,5 млн акций

22 октября 2024 г. совет директоров «Софтлайна» утвердил программу buyback в размере до 5% от уставного капитала компании на год. Утвердить программу компании предложили 17 октября прошлого года. Гендиректор «Софтлайна» Владимир Лавров говорил, что финансовые показатели группы будут расти быстрее за счет реализуемой M&A-стратегии.