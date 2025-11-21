Совет директоров «Лукойла» рекомендовал дивиденды за девять месяцев
Совет директоров «Лукойла» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 397 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивдоходность составит 7,3%.
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 12 января 2026 г. Последним днем для покупки акций под дивиденды будет 9 января следующего года.
1 ноября «Лукойл» представил отчетность по РСБУ за девять месяцев 2025 г. Чистая прибыль компании сократилась на 14,2% год к году до 352,479 млрд руб. С учетом прибыли за первое полугодие в размере 327,74 млрд руб. показатель за III квартал достиг 24,74 млрд руб. Это более чем в четыре раза ниже, чем в 2024 г.
Выручка за отчетный период упала на 8,1% и составила 1,95 трлн руб. Себестоимость уменьшилась на 10,3% и достигла 1,43 трлн руб. Валовая прибыль сократилась на 1,3% до 518,65 млрд руб. Прибыль от продаж снизилась на 5,8% до 374,35 млрд руб. Прибыль до налогообложения показала падение почти на 16% и составила 380,41 млрд руб.