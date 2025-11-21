Совет директоров «Лукойла» рекомендовал дивиденды за девять месяцев

1 ноября «Лукойл» представил отчетность по РСБУ за девять месяцев 2025 г. Чистая прибыль компании сократилась на 14,2% год к году до 352,479 млрд руб. С учетом прибыли за первое полугодие в размере 327,74 млрд руб. показатель за III квартал достиг 24,74 млрд руб. Это более чем в четыре раза ниже, чем в 2024 г.