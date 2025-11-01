Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ за девять месяцев снизилась на 14%
«Лукойл» опубликовал отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам девяти месяцев 2025 г. Чистая прибыль компании снизилась на 14,2% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и составила 352,479 млрд руб.
С учетом прибыли за первое полугодие 2025 г. в размере 327,74 млрд руб. показатель за третий квартал достиг 24,74 млрд руб. Это более чем в четыре раза ниже, чем годом ранее.
Выручка за девять месяцев упала на 8,1% до 1,95 трлн руб. Себестоимость уменьшилась на 10,3% и достигла 1,43 трлн руб. Валовая прибыль сократилась на 1,3% и составила 518,65 млрд руб. Прибыль от продаж снизилась на 5,8% до 374,35 млрд руб. Прибыль до налогообложения продемонстрировала падение почти на 16% и достигла 380,41 млрд руб.
30 июля сообщалось, что чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ снизилась на 5% за первое полугодие 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Показатель сократился до 327,7 млрд руб. Выручка снизилась на 4,9% и составила 1,398 трлн руб. Падение было зафиксировано и в рамках валовой прибыли на 5,1% до 416,4 млрд руб. Прибыль от продаж с января по июнь 2025 г. составила 320,7 млрд руб., что на 9,3% ниже, чем годом ранее.
В 2024 г. чистая прибыль «Лукойла» снизилась в 2024 г. на 26,5% к показателю прошлого года до 848,5 млрд руб. Показатель EBITDA за прошлый год сократился на 11% до 1,8 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 1,2 трлн руб., что на 15% меньше, чем в 2023 г.