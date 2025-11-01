Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ за девять месяцев снизилась на 14%

30 июля сообщалось, что чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ снизилась на 5% за первое полугодие 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Показатель сократился до 327,7 млрд руб. Выручка снизилась на 4,9% и составила 1,398 трлн руб. Падение было зафиксировано и в рамках валовой прибыли на 5,1% до 416,4 млрд руб. Прибыль от продаж с января по июнь 2025 г. составила 320,7 млрд руб., что на 9,3% ниже, чем годом ранее.