Стоимость биткойна упала ниже $81 000
Цена биткойна на торгах опустилась ниже $81 000. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 15:30 мск биткойн находился на уровне $80 760. К 15:35 мск снижение замедлилось до $81 101.
21 ноября стоимость биткойна на торгах снизилась до $82 000 впервые с 11 апреля 2025 г.
По данным Bloomberg, криптовалютный рынок испытывает большое давление из-за падения биткойна, что вызывает беспокойство у инвесторов. 18 ноября биткойн упал ниже уровня в $90 000. Падение способствовало общему снижению мировых финансовых рынков и усилило опасения касательно вероятных цепных распродаж.
Индексы европейских и азиатских бирж потеряли более 1%, а фьючерсы на американские акции сигнализировали о дальнейшем снижении. Аналитики предупредили, что распродажа криптовалют может коснуться других классов активов.