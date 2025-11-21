Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Стоимость биткойна упала ниже $81 000

Ведомости

Цена биткойна на торгах опустилась ниже $81 000. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 15:30 мск биткойн находился на уровне $80 760. К 15:35 мск снижение замедлилось до $81 101.

21 ноября стоимость биткойна на торгах снизилась до $82 000 впервые с 11 апреля 2025 г.

По данным Bloomberg, криптовалютный рынок испытывает большое давление из-за падения биткойна, что вызывает беспокойство у инвесторов. 18 ноября биткойн упал ниже уровня в $90 000. Падение способствовало общему снижению мировых финансовых рынков и усилило опасения касательно вероятных цепных распродаж.

Индексы европейских и азиатских бирж потеряли более 1%, а фьючерсы на американские акции сигнализировали о дальнейшем снижении. Аналитики предупредили, что распродажа криптовалют может коснуться других классов активов. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её