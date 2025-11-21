«Сибур» сократил чистую прибыль по РСБУ за девять месяцев до 156 млрд рублей
Чистая прибыль ПАО «Сибур холдинг» по РСБУ за девять месяцев 2025 г. снизилась на 6% год к году до 156,03 млрд руб. Годом раньше показатель составлял 165,9 млрд руб., следует из отчетности компании.
Выручка за январь – сентябрь 2025 г. составила 862 млрд руб. Валовая прибыль – 135,7 млрд руб., прибыль до налогообложения – 169,2 млрд руб. Прибыль от продаж достигла 65,1 млрд руб., управленческие расходы – 26,4 млрд руб.
1 октября сообщалось, что акционеры «Сибур холдинга» утвердили дивиденды по итогам первого полугодия 2025 г. в размере 11,2 млрд руб. На одну обыкновенную акцию пришлось 8 руб. 60 коп. Но с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по итогам I квартала 2025 г. в размере 10,5 млрд руб. акционеры дополнительно получат 4 руб. 43 коп. на акцию.
21 апреля акционеры «Сибура» также утвердили выплату дивидендов за IV квартал 2024 г. в размере 35,6 млрд руб.