Акционеры «Сибура» утвердили выплату дивидендов в 35,6 млрд рублей

В соответствии с дивидендной политикой компании, целью является выделение не менее 50% прибыли по МСФО за соответствующий отчетный период, скорректированной на сумму положительных или отрицательных курсовых разниц, а также на сумму исключительных неденежных доходов и расходов. Это включает вознаграждения сотрудников, связанные с акциями, которые не консолидируются в отчетности по МСФО, и нерегулярные доходы и расходы.