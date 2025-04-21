Акционеры «Сибура» утвердили выплату дивидендов в 35,6 млрд рублей
Акционеры компании «Сибур» утвердили выплату дивидендов за IV квартал прошлого года в размере 35,6 млрд руб. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
С учетом дивидендов, выплаченных за девять месяцев, общая сумма выплат акционерам за 2024 г. составит 121,68 млрд руб.
В соответствии с дивидендной политикой компании, целью является выделение не менее 50% прибыли по МСФО за соответствующий отчетный период, скорректированной на сумму положительных или отрицательных курсовых разниц, а также на сумму исключительных неденежных доходов и расходов. Это включает вознаграждения сотрудников, связанные с акциями, которые не консолидируются в отчетности по МСФО, и нерегулярные доходы и расходы.
Чистая прибыль ПАО «Сибур холдинг» по МСФО по итогам 2024 г. увеличилась на 16,5% и составила 196,4 млрд руб. В I квартале прошлого года компания выплатила 30,857 млрд руб., во II – 31,677 млрд руб., а в III – 23,5 млрд руб.
В феврале «Сибур» впервые вышел на рынок квазивалютных облигаций, собрав книгу заявок на выпуск 3,5-летних биржевых облигаций объемом 350 млн руб. с расчетами в рублях. Ставка фиксированного купона, который будет выплачиваться ежемесячно, установлена на уровне 9,6% годовых, рассказал «Ведомостям» член совета директоров ассоциации брокеров НАУФОР Денис Шулаков. Изначальный ориентир ставки купона (10%) был трижды понижен до финального значения благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов. Также за счет высокого спроса итоговый объем размещения вырос до $350 млн с первоначальных $200 млн.