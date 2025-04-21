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Акционеры «Сибура» утвердили выплату дивидендов в 35,6 млрд рублей

Ведомости

Акционеры компании «Сибур» утвердили выплату дивидендов за IV квартал прошлого года в размере 35,6 млрд руб. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

С учетом дивидендов, выплаченных за девять месяцев, общая сумма выплат акционерам за 2024 г. составит 121,68 млрд руб.

В соответствии с дивидендной политикой компании, целью является выделение не менее 50% прибыли по МСФО за соответствующий отчетный период, скорректированной на сумму положительных или отрицательных курсовых разниц, а также на сумму исключительных неденежных доходов и расходов. Это включает вознаграждения сотрудников, связанные с акциями, которые не консолидируются в отчетности по МСФО, и нерегулярные доходы и расходы. 

Чистая прибыль ПАО «Сибур холдинг» по МСФО по итогам 2024 г. увеличилась на 16,5% и составила 196,4 млрд руб. В I квартале прошлого года компания выплатила 30,857 млрд руб., во II – 31,677 млрд руб., а в III – 23,5 млрд руб. 

В феврале «Сибур» впервые вышел на рынок квазивалютных облигаций, собрав книгу заявок на выпуск 3,5-летних биржевых облигаций объемом 350 млн руб. с расчетами в рублях. Ставка фиксированного купона, который будет выплачиваться ежемесячно, установлена на уровне 9,6% годовых, рассказал «Ведомостям» член совета директоров ассоциации брокеров НАУФОР Денис Шулаков. Изначальный ориентир ставки купона (10%) был трижды понижен до финального значения благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов. Также за счет высокого спроса итоговый объем размещения вырос до $350 млн с первоначальных $200 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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