СД «Сибура» рекомендовал направить 35,6 млрд рублей дивидендов за IV квартал

С учетом уже выплаченных дивидендов за девять месяцев общие выплаты акционерам за 2024 г. составят 121,68 млрд руб. Согласно дивидендной политике, целью компании является направление на выплаты не менее 50% прибыли по МСФО за соответствующий отчетный период и скорректированной на сумму положительных и/или отрицательных курсовых разниц; сумму исключительных неденежных доходов и расходов, в том числе на сумму вознаграждений сотрудников на основе акций, полученных от имени компании, не консолидируемой в отчетность по МСФО; а также сумму разовых (нерегулярных) доходов и расходов.