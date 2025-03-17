СД «Сибура» рекомендовал направить 35,6 млрд рублей дивидендов за IV квартал
Совет директоров (СД) «Сибура» рекомендовал акционерам направить на дивиденды за IV квартал 2024 г. 35,6 млрд руб., сообщили в компании.
С учетом уже выплаченных дивидендов за девять месяцев общие выплаты акционерам за 2024 г. составят 121,68 млрд руб. Согласно дивидендной политике, целью компании является направление на выплаты не менее 50% прибыли по МСФО за соответствующий отчетный период и скорректированной на сумму положительных и/или отрицательных курсовых разниц; сумму исключительных неденежных доходов и расходов, в том числе на сумму вознаграждений сотрудников на основе акций, полученных от имени компании, не консолидируемой в отчетность по МСФО; а также сумму разовых (нерегулярных) доходов и расходов.
Чистая прибыль ПАО «Сибур холдинг» по МСФО по итогам 2024 г. выросла на 16,5% до 196,4 млрд руб. За I квартал 2024 г. компания выплатила 30,857 млрд руб., за II – 31,677 млрд руб.; за III – 23,5 млрд руб.
Собрание, на котором планируется утвердить дивиденды, состоится 15 апреля.
По итогам 2023 г. компания направила на дивиденды 125,8 млрд руб.