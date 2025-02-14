«Сибур» дебютирует на рынке квазивалютных облигаций
Нефтегазохимический «Сибур холдинг» 13 февраля собрал книгу заявок на выпуск 3,5-летних биржевых облигаций объемом $350 млн с расчетами в рублях, сообщил «Ведомостям» член совета директоров ассоциации брокеров НАУФОР Денис Шулаков. Этот выпуск станет дебютным для «Сибура» с привязкой к иностранной валюте на российском рынке, заметил он. Расчеты по сделке на Московской бирже запланированы на 19 февраля, агентом по размещению выступает брокер «Ньютон инвестиции», добавил Шулаков.
Ставка фиксированного купона, который будет выплачиваться ежемесячно, установлена на уровне 9,6% годовых, рассказал Шулаков. Изначальный ориентир ставки купона (10%) был трижды понижен до финального значения благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов, заметил он. Также за счет высокого спроса итоговый объем размещения вырос до $350 млн с первоначальных $200 млн, добавил он.
«Сибур» сделал важный шаг в формировании собственной инвесторской базы на новый для себя инструмент, а также предоставил валютный выпуск на уникальный на первичном рынке России срок 3,5 года», – резюмировал Шулаков.
По данным сервиса RusBonds, у «Сибура» в обращении находится 13 выпусков облигаций, в том числе замещающие. Срок погашения бумаг варьируется от 2025 до 2032 г.