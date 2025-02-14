«Сибур» дебютирует на рынке квазивалютных облигаций

Нефтегазохимический «Сибур холдинг» 13 февраля собрал книгу заявок на выпуск 3,5-летних биржевых облигаций объемом $350 млн с расчетами в рублях, сообщил «Ведомостям» член совета директоров ассоциации брокеров НАУФОР Денис Шулаков. Этот выпуск станет дебютным для «Сибура» с привязкой к иностранной валюте на российском рынке, заметил он. Расчеты по сделке на Московской бирже запланированы на 19 февраля, агентом по размещению выступает брокер «Ньютон инвестиции», добавил Шулаков.