Власти сохранят регуляторный спецрежим для облигаций Дом.РФ

В документе зафиксированы договоренности Банка России и кабмина по сохранению специального регуляторного режима для облигаций Дом.РФ на фоне снижения доли государства до 89,9% по итогам первичного публичного размещения (IPO). В случае необходимости Минфин окажет по облигациям корпорации, которые выпущены после 1 сентября, господдержку в объеме, равном их номинальной стоимости. Мера будет реализована не позднее 30-го календарного дня с момента нарушения условий исполнения обязательств по облигациям.