Власти сохранят регуляторный спецрежим для облигаций Дом.РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Дом.РФ получит гарантию господдержки по облигациям. Документ вводит защитный механизм в виде норматива ликвидности, снижение которого будет означать отсрочку выплаты переменной части вознаграждения менеджменту госкорпорации.
В документе зафиксированы договоренности Банка России и кабмина по сохранению специального регуляторного режима для облигаций Дом.РФ на фоне снижения доли государства до 89,9% по итогам первичного публичного размещения (IPO). В случае необходимости Минфин окажет по облигациям корпорации, которые выпущены после 1 сентября, господдержку в объеме, равном их номинальной стоимости. Мера будет реализована не позднее 30-го календарного дня с момента нарушения условий исполнения обязательств по облигациям.
Распоряжение увеличивает контроль акционеров за финансовой устойчивостью Дом.РФ и ответственность менеджмента в части ее обеспечения с помощью отсрочки выплаты стимулирующей части вознаграждения при снижении норматива ликвидности ниже уровня, установленного наблюдательным советом корпорации.
20 ноября начались торги акциями Дом.РФ на Мосбирже. В ходе IPO корпорация привлекла 25 млрд руб. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона – 1750 руб. за бумагу. По результатам IPO доля размещенных акций достигла 10,1% от увеличенного акционерного капитала. Доля государства в капитале составила 89,9%. Уточнялось, что привлеченные деньги будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса.