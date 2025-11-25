ЦБ и Минфин обсуждают уход от концепции «суперквалов» в вопросе криптовалюты
Министерство финансов и Центральный банк России обсуждают возможный уход от концепции «особо квалифицированных» инвесторов в контексте регулирования вложений в криптовалюты. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на Международном форуме Финансового университета.
«Суперквалы – это была некая изначальная концепция. Я думаю, что в целом мы от нее отходим. Возможно, какая-то градация еще будет», – подчеркнул Чебесков (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что стороны достигли консенсуса по большинству вопросов.
13 ноября руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута заявил, что регулятор рассматривает сценарий, при котором возможность торговли криптовалютой помимо «особо квалифицированных» инвесторов получат и «обычные» квалифицированные инвесторы. Концепция «суперквала» позволит торговать криптовалютой напрямую. Банк России обсуждает, как расширить инструмент для большего числа инвесторов. Разрабатывается нормативный акт, который унифицирует требования к квалификации инвесторов на рынках ценных бумаг и ЦФА.
Вопросы регулирования рынка криптовалют активно обсуждаются властями и регуляторами. ЦБ проводит консультации с Минфином и Росфинмониторингом. В октябре первый зампред регулятора Владимир Чистюхин рассказал о предметных дискуссиях в сфере регулирования криптовалют и инвестиций. По его словам, в 2027 г. могут вступить в силу изменения в Административном и Уголовном кодексах, устанавливающие ответственность за нелегальный оборот цифровой валюты.