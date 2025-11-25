ЦБ и Минфин обсуждают уход от концепции «суперквалов» в вопросе криптовалюты

Вопросы регулирования рынка криптовалют активно обсуждаются властями и регуляторами. ЦБ проводит консультации с Минфином и Росфинмониторингом. В октябре первый зампред регулятора Владимир Чистюхин рассказал о предметных дискуссиях в сфере регулирования криптовалют и инвестиций. По его словам, в 2027 г. могут вступить в силу изменения в Административном и Уголовном кодексах, устанавливающие ответственность за нелегальный оборот цифровой валюты.