Выручка «Россети центра» по МСФО за девять месяцев выросла на 9,7%

19 ноября генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин сообщил, что выручка компании по итогам 2025 г. составит более 1,8 трлн руб. За девять месяцев текущего года показатель достиг 1,3 трлн руб. По словам Рюмина, в 2024 г. компания достигла рекордного отпуска электроэнергии из сети. Показатель составил 920 млрд кВт\ч. «Россети» планируют выйти на такой же результат в 2025 г. в зависимости от природных показателей.