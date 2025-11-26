Выручка «Россети центра» по МСФО за девять месяцев выросла на 9,7%
Выручка ПАО «Россети центр» по МСФО по результатам девяти месяцев 2025 г. увеличилась на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 107,6 млрд руб.
Прибыль за отчетный период продемонстрировала рост на 42,2% год к году и составила 9,39 млрд руб.
В III квартале текущего года выручка компании выросла на 11,3% по сравнению с годом ранее, до 36,6 млрд руб. Прибыль увеличилась на 55% и достигла 4 млрд руб.
«Россети» – одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, включая 19 сетевых компаний. Среди них «Россети центр», «Россети центр и Приволжье», «Россети Московский регион», «Россети Ленэнерго» и др.
19 ноября генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин сообщил, что выручка компании по итогам 2025 г. составит более 1,8 трлн руб. За девять месяцев текущего года показатель достиг 1,3 трлн руб. По словам Рюмина, в 2024 г. компания достигла рекордного отпуска электроэнергии из сети. Показатель составил 920 млрд кВт\ч. «Россети» планируют выйти на такой же результат в 2025 г. в зависимости от природных показателей.