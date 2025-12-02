Таврин назвал три способа увеличить капитализацию фондового рынка
Основатель Kismet Capital Group Иван Таврин на форуме ВТБ «Россия зовет!» перечислил три способа увеличить капитализацию фондового рынка.
Таврин обратил внимание, что рынок работает исходя из геополитической ситуации. Несмотря на показатели российских компаний, в момент геополитической напряженности рынки акций падают, а когда звучат позитивные предпосылки, – растут.
По его словам, с точки зрения профиля инвестора рынок также претерпел значительно изменения. За последние годы ушли крупные западные институциональные фонды, которые традиционно обеспечивали «длинные» деньги, например Fidelity Investments или BlackRock. Российских институциональных фондов довольно мало. В группах ВТБ, Сбербанка и других банков появляются портфельные управляющие, которые инвестируют частные средства. Но денег под их управлением недостаточно и они не так активно вкладываются в рынок, считает Таврин.
Он добавил, что на место ушедших институциональных фондов пришел розничный инвестор и сейчас именно физлица формируют существенную долю оборота на российском рынке. Однако даже в случае снижения ключевой ставки, когда существенной части розничного капитала потребуется альтернатива, эти объемы не смогут стать ключевым драйвером рынка. Таврин пояснил, что розничный инвестор не может сам определять правильную цену публичного размещения и не будет достаточно анализировать компании, а может только следовать за большими профессиональными игроками.
При этом объем доступных ликвидных средств граждан, по последним данным Банка России, приблизился к цифре в 120 трлн руб. и вырос на несколько десятков триллионов за последние пять лет, что сопоставимо с 55% ВВП страны.
«Очевидно, эта ситуация требует дополнительного внимания и нужно целенаправленно заниматься. Тем более, что перед всеми нами стоит амбициозная задача – довести капитализацию фондового рынка до 66% ВВП к 2030 г.», – подчеркнул основатель Kismet Capital Group.
В феврале 2024 г. президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить капитализацию отечественного рынка по отношению к ВВП. По данным Финансового университета, по итогам прошлого года показатель составил 54 трлн руб. (27% от ВВП). В апреле Росстат оценил объем ВВП за 2024 г. в 201,15 трлн руб. в текущих ценах.