Таврин назвал три способа увеличить капитализацию фондового рынка

Он добавил, что на место ушедших институциональных фондов пришел розничный инвестор и сейчас именно физлица формируют существенную долю оборота на российском рынке. Однако даже в случае снижения ключевой ставки, когда существенной части розничного капитала потребуется альтернатива, эти объемы не смогут стать ключевым драйвером рынка. Таврин пояснил, что розничный инвестор не может сам определять правильную цену публичного размещения и не будет достаточно анализировать компании, а может только следовать за большими профессиональными игроками.