ВТБ ожидает увеличения доли инструментов в портфелях клиентов в 2026 году

По его словам, в 2024 г. среди средств под управлением клиентов Private Banking и «Привилегия» 73% составляли классические пассивы, а 27% – инвестиционные решения. К 2025 г. это соотношение изменилось на 69% и 31% соответственно. По прогнозам ВТБ, в 2026 г. эта тенденция продолжится, и инвестиционные инструменты займут уже 38% в портфеле клиентов.