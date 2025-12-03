Газета
ВТБ ожидает увеличения доли инструментов в портфелях клиентов в 2026 году

Ведомости

По прогнозам ВТБ, состоятельные инвесторы все чаще отдают предпочтение инвестиционным продуктам вместо классических накопительных инструментов. Если в 2024 г. доля инвестиционных решений в их портфеле составляла 27%, то к 2026 г. этот показатель возрастет до 38%. Об этом сообщил член правления банка Дмитрий Брейтенбихер а рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

По его словам, в 2024 г. среди средств под управлением клиентов Private Banking и «Привилегия» 73% составляли классические пассивы, а 27% – инвестиционные решения. К 2025 г. это соотношение изменилось на 69% и 31% соответственно. По прогнозам ВТБ, в 2026 г. эта тенденция продолжится, и инвестиционные инструменты займут уже 38% в портфеле клиентов.

Брейтенбихер отметил, что благодаря смягчению денежно-кредитной политики наблюдается переход от сберегательной модели к инвестиционно-сберегательной, особенно среди состоятельных инвесторов. Сейчас внимание инвесторов начинают привлекать инновационные инструменты фондового рынка, такие как цифровые финансовые активы (ЦФА).

Костин: ВТБ не рассчитывает на резкое изменение санкционной политики

Финансы / Банки

Значительный вклад в рост числа розничных инвесторов и популярности инвестиционных решений вносит искусственный интеллект (ИИ), рассказал член правления ВТБ. По прогнозу банка, более половины активных состоятельных инвесторов в дальнейшем будут использовать ИИ-инструменты для проверки продуктов и оценки альтернатив.

По оценке ВТБ, в 2025 г. российские вкладчики получат более 9,5 трлн руб. процентных доходов по сберегательным продуктам, что будет сопоставимо с объемом всех выданных кредитов физлицам и вдвое превысит объем выданной ипотеки. Доход вкладчиков в 2025 г. будет в 1,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. ВТБ выплатит населению более 1,6 трлн руб. в виде процентного дохода.

Кроме того, в 2025 г. объем привлеченных средств в России вырастет на 11% и превысит 73 трлн руб. Темп прироста по сравнению с текущим годом (+14,5%) замедлится, но все равно будет выше инфляции.

Согласно совместному исследованию «ВТБ мои инвестиции» и Frank RG, наиболее популярным инструментом среди розничных инвесторов являются российские облигации, за исключением облигаций федерального займа. Доля инвесторов, использующих инструмент, составляет 41%. При этом в усредненном портфеле 32% капитала приходится на акции российских компаний.

