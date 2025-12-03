Кабмин вместе с брокерскими компаниями будет популяризировать фондовый рынок
Правительство и крупные брокерские компании в России запустят маркетинговую компанию, чтобы популяризировать фондовый рынок среди населения, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
«Сейчас по всей логике мы уже знаем, что большие брокерские компании и государство запустят маркетинговые кампании, рекламную кампанию для продвижения фондового рынка как продукта, куда граждане смогут вкладываться», – сказал он (цитата по ТАСС).
В сентябре в ходе пленарной сессии Московского финансового форума председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в стране сейчас около 50 компаний хотят выйти на рынок капитала в России, но этого мало. По ее словам, у фондового рынка огромный потенциал, и, хотя на него сейчас влияет ставка, это пройдет.