Кабмин вместе с брокерскими компаниями будет популяризировать фондовый рынок

В сентябре в ходе пленарной сессии Московского финансового форума председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в стране сейчас около 50 компаний хотят выйти на рынок капитала в России, но этого мало. По ее словам, у фондового рынка огромный потенциал, и, хотя на него сейчас влияет ставка, это пройдет.