«Базис» объявил ценовой диапазон IPO на Мосбирже

Сбор заявок проходит с 4 по 9 декабря. Подать заявку можно через ведущих российских брокеров. Розничный инвестор, который подаст более 10 заявок, не получит аллокации. Минимальная гарантированная аллокация будет определена по результатам сбора заявок, но составит не менее одного лота. Максимальную аллокацию определят продающие акционеры после сбора заявок.