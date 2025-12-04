«Базис» объявил ценовой диапазон IPO на Мосбирже
Один из крупнейших разработчиков систем виртуализации в России «Базис» сообщил диапазон первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже. Цена составит от 103 до 109 руб. за бумагу, что соответствует оценке компании в 17–18 млрд руб.
Группа ожидает привлечь в ходе размещения около 3 млрд руб. В рамках IPO инвесторам предложат акции, которые принадлежат действующим миноритарным акционерам группы. Структура «Ростелекома» – «РТК-ЦОД» – не будет продавать свои бумаги.
Сбор заявок проходит с 4 по 9 декабря. Подать заявку можно через ведущих российских брокеров. Розничный инвестор, который подаст более 10 заявок, не получит аллокации. Минимальная гарантированная аллокация будет определена по результатам сбора заявок, но составит не менее одного лота. Максимальную аллокацию определят продающие акционеры после сбора заявок.
В рамках размещения предусмотрен механизм стабилизации размером около 10% от объема акций, предложенного к размещению. Он будет действовать в течение 30 календарных дней после старта торгов.
27 ноября «Базис» объявил о намерении провести IPO на Московской бирже в декабре. В ходе подготовки к размещению компания разработала и утвердила программу долгосрочной мотивации персонала. В ее рамках миноритарные акционеры передали 5% ценных бумаг оператору программы для последующего распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджеров.