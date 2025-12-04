Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

ЦБ выдал лицензию «Озон управление активами» на управление ПИФами и НПФ

Ведомости

Центральный банк предоставил управляющей компании «Озон управление активами» лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

31 июля «Интерфакс» сообщил со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, что финтех-подразделение Oзон зарегистрировало «Озон управление активами». Владельцем компании является «Озон капитал», который объединяет большинство финансовых сервисов группы и принадлежит «Озон холдингу». Уставный капитал компании составляет 20 млн руб. Ее основным видом деятельности указано управление фондами.

17 ноября финансовый директор МКПАО «Озон» Игорь Герасимов заявил, что присвоение компании рейтинга кредитоспособности на уровне ruA даст возможность диверсифицировать инструменты привлечения финансирования, в том числе за счет облигаций.

По его словам, решение о потенциальных выпусках облигаций будет принято исходя из потребностей бизнеса и рыночных условий.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте