ЦБ выдал лицензию «Озон управление активами» на управление ПИФами и НПФ
Центральный банк предоставил управляющей компании «Озон управление активами» лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ).
31 июля «Интерфакс» сообщил со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, что финтех-подразделение Oзон зарегистрировало «Озон управление активами». Владельцем компании является «Озон капитал», который объединяет большинство финансовых сервисов группы и принадлежит «Озон холдингу». Уставный капитал компании составляет 20 млн руб. Ее основным видом деятельности указано управление фондами.
По его словам, решение о потенциальных выпусках облигаций будет принято исходя из потребностей бизнеса и рыночных условий.