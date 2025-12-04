ЦБ выдал лицензию «Озон управление активами» на управление ПИФами и НПФ

31 июля «Интерфакс» сообщил со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, что финтех-подразделение Oзон зарегистрировало «Озон управление активами». Владельцем компании является «Озон капитал», который объединяет большинство финансовых сервисов группы и принадлежит «Озон холдингу». Уставный капитал компании составляет 20 млн руб. Ее основным видом деятельности указано управление фондами.