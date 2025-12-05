Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Глава набсовета Мосбиржи рассказал о подготовке десятков IPO

Ведомости

Несколько десятков российских компаний готовятся к проведению первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов на Российском облигационном конгрессе CBonds.

«Плюсов в публичности много, но всему, что называется, свое время. Снизятся ставки, снизится инфляция, заключен будет мирный договор, мы действительно увидим большой бум IPO», – подчеркнул он (цитата по «Прайму»).

Швецов напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил кабмину сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с государственным участием. По его мнению, госкомпаниям важно нормальное корпоративное управление, поскольку сейчас публичная компания с госучастием, за редкими исключениями, управляется министерским способом, и совет директоров не играет никакой роли.

Председатель наблюдательного совета площадки считает, что если что-то выводить из государственных закромов, то нужно следовать правилам кодекса корпоративного управления, а не нормам, которые действуют в правительстве и исключают «нормальное функционирование компании как публичной».

2 декабря Путин поручил правительству сформировать программу IPO и SPO компаний с госучастием. Он указал на важность привлечения акционерного капитала для долгосрочного развития.

На следующий день член правления ВТБ Виталий Сергейчук рассказал, что к IPO готовятся более 10 российских компаний, они ждут благоприятных рыночных условий. Он уточнил, что спрос со стороны компаний на выход на рынок акций довольно высокий.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её