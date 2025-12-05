Глава набсовета Мосбиржи рассказал о подготовке десятков IPO
Несколько десятков российских компаний готовятся к проведению первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов на Российском облигационном конгрессе CBonds.
«Плюсов в публичности много, но всему, что называется, свое время. Снизятся ставки, снизится инфляция, заключен будет мирный договор, мы действительно увидим большой бум IPO», – подчеркнул он (цитата по «Прайму»).
Швецов напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил кабмину сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с государственным участием. По его мнению, госкомпаниям важно нормальное корпоративное управление, поскольку сейчас публичная компания с госучастием, за редкими исключениями, управляется министерским способом, и совет директоров не играет никакой роли.
Председатель наблюдательного совета площадки считает, что если что-то выводить из государственных закромов, то нужно следовать правилам кодекса корпоративного управления, а не нормам, которые действуют в правительстве и исключают «нормальное функционирование компании как публичной».
2 декабря Путин поручил правительству сформировать программу IPO и SPO компаний с госучастием. Он указал на важность привлечения акционерного капитала для долгосрочного развития.