Мосбиржа добавит в расчет индексов акции «Озон», «Дом.РФ» и «Циан»

В базу расчета индекса «голубых фишек» войдут обыкновенные акции «Озона» и ВТБ. В то же время его покинут бумаги ПАО «Северсталь и ПАО «НЛМК». В базу расчета индекса средней и малой капитализации будут включены акции ПАО «Фикс прайс» и МКПАО «Эталон Груп», из него исключат бумаги ПАО «М.видео».