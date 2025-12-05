Газета
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа добавит в расчет индексов акции «Озон», «Дом.РФ» и «Циан»

Ведомости

Московская биржа с 19 декабря 2025 г. добавит в базу расчета индексов площадки и РТС обыкновенные акции МКПАО «Озон», ПАО «Дом.РФ» и МКПАО «Циан», и исключит из него бумаги ПАО «Юнипро».

В базу расчета индекса «голубых фишек» войдут обыкновенные акции «Озона» и ВТБ. В то же время его покинут бумаги ПАО «Северсталь и ПАО «НЛМК». В базу расчета индекса средней и малой капитализации будут включены акции ПАО «Фикс прайс» и МКПАО «Эталон Груп», из него исключат бумаги ПАО «М.видео».

Площадка добавит в базу расчета индекса акций широкого рынка акции «Озона», «Дом.РФ», «Фикс прайса» и «Эталон Груп». В то же время акции ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Каршеринг Руссия», «М.видео» и ПАО «Диасофт» покинут индекс. База расчета индекса информационных технологий изменится за счет включения в состав акций «Озона» и исключения бумаг «Диасофта». В базу расчета индекса финансов добавятся обыкновенные акции «Дом.РФ».

В базу расчета индекса информационных технологий будут включены акции «Озона» и исключены бумаги «Диасофта». В состав базы расчета индекса финансов войдут акции «Дом.РФ». В базу расчета индекса строительных компаний добавятся бумаги «Эталон Груп». В базу расчета индекса потребительского сектора будут включены акции «Фикс прайс» и исключены бумаги «Каршеринг Руссия» и «М.видео». Акции «Казаньоргсинтез» покинут индекс химического сектора.

В лист ожидания на включение в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС войдут обыкновенные акции МКПАО «Лента» и «Русагро". Бумаги ПАО "ЮГК" будут включены в лист ожидания на исключение из базы расчета указанных индексов.

19 сентября Мосбиржа исключила из базы расчета индекса площадки IPO обыкновенные акции ПАО «Смарттехгрупп» (СТГ, материнская компания финтех-сервиса CarMoney). 

