Акционеры «Европлана» утвердили дивиденды за девять месяцев

В октябре сообщалось о планах менеджмента «Европлана» рекомендовать совету директоров дивиденды по итогам 2025 г. в размере 7 млрд руб. На фоне этого акции компании на Московской бирже подорожали на 4,05% и достигли 521,8 руб. за бумагу.