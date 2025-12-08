Газета
Акционеры «Европлана» утвердили дивиденды за девять месяцев

Ведомости

Акционеры «Европлана» одобрили выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 58 руб. на обыкновенную акцию.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 6,96 млрд руб. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 15 декабря текущего года.

5 ноября совет директоров «Европлана» рекомендовал общему собранию акционеров утвердить аналогичный размер дивидендов за девять месяцев 2025 г.

Дивидендная политика лизинговой компании предусматривает целевой уровень дивидендных выплат за отчетный год не менее 50% размера чистой прибыли по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО в зависимости от прогнозных темпов роста бизнеса и достаточности капитала.

В октябре сообщалось о планах менеджмента «Европлана» рекомендовать совету директоров дивиденды по итогам 2025 г. в размере 7 млрд руб. На фоне этого акции компании на Московской бирже подорожали на 4,05% и достигли 521,8 руб. за бумагу.

