Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Инвестпалата заявила о готовности провести обмен заблокированных активов

Ведомости

Инвестиционная палата сообщила о планах провести обмен иностранных ценных бумаг (ИЦБ), заблокированных по цепочке НКО АО НРД – Euroclear/Clearstream и принадлежащих физическим лицам – клиентам компании, на российские ценные бумаги, которые принадлежат иностранным держателям.

Сделки будут осуществляться только в случае получения необходимых разрешений западных регуляторов и согласований, предусмотренных действующим законодательством РФ и указами президента. Сейчас разрешений нет.

Для участия в обмене клиенты компании должны до 30 декабря 2025 г. подать сводное поручение и согласие на обработку и трансграничную передачу личных данных. В нем могут участвовать только ИЦБ, право собственности на которые возникло до 2 июня 2022 г. и владение которыми осуществлялось непрерывно.

Рынок всколыхнули слухи о новых обменах замороженными активами

Инвестиции / Регулирование

2 декабря БКС стал принимать заявки клиентов на участие в обмене заблокированных иностранных ценных бумаг на акции Сбербанка. В обмене участвуют бумаги с цепочкой хранения СПБ – НРД – Euroclear. В список входят 25 иностранных бумаг, в частности Apple, Alibaba Group Holding, Amazon, Microsoft Corp, Netflix, Tesla, Uber Technologies и др.

Сбор согласий на обработку персональных данных и поручений на участие в обмене проходит до 21 декабря 2025 г. При стоимости заблокированных бумаг менее 100 000 руб. комиссия брокера составит 1 руб., более 100 000 руб. – 5% от цены бумаг по курсу ЦБ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте