Инвестпалата заявила о готовности провести обмен заблокированных активов
Инвестиционная палата сообщила о планах провести обмен иностранных ценных бумаг (ИЦБ), заблокированных по цепочке НКО АО НРД – Euroclear/Clearstream и принадлежащих физическим лицам – клиентам компании, на российские ценные бумаги, которые принадлежат иностранным держателям.
Сделки будут осуществляться только в случае получения необходимых разрешений западных регуляторов и согласований, предусмотренных действующим законодательством РФ и указами президента. Сейчас разрешений нет.
Для участия в обмене клиенты компании должны до 30 декабря 2025 г. подать сводное поручение и согласие на обработку и трансграничную передачу личных данных. В нем могут участвовать только ИЦБ, право собственности на которые возникло до 2 июня 2022 г. и владение которыми осуществлялось непрерывно.
2 декабря БКС стал принимать заявки клиентов на участие в обмене заблокированных иностранных ценных бумаг на акции Сбербанка. В обмене участвуют бумаги с цепочкой хранения СПБ – НРД – Euroclear. В список входят 25 иностранных бумаг, в частности Apple, Alibaba Group Holding, Amazon, Microsoft Corp, Netflix, Tesla, Uber Technologies и др.
Сбор согласий на обработку персональных данных и поручений на участие в обмене проходит до 21 декабря 2025 г. При стоимости заблокированных бумаг менее 100 000 руб. комиссия брокера составит 1 руб., более 100 000 руб. – 5% от цены бумаг по курсу ЦБ.