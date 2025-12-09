Акционеры «Ренессанс страхования» утвердили дивиденды за девять месяцев
Акционеры «Ренессанс страхования» одобрили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 4,1 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность составит 4,1%.
Всего на выплату дивидендов будет направлено 2,28 млрд руб. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 19 декабря 2025 г.
31 октября совет директоров «Ренессанс страхования» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить аналогичный размеров дивидендов.
20 ноября группа представила результаты за девять месяцев 2025 г. Чистая прибыль за отчетный период составила 6,7 млрд руб. Инвестиционный доход вырос с начала года на 17,2% до 8,5 млрд руб. за счет роста процентных доходов и переоценки финансовых активов. Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала достиг 25,4%.
28 ноября вице-президент по корпоративному развитию и коммуникациям «Ренессанс страхования» Владимир Залужский заявил, что группа сохраняет ориентир по чистой прибыли за 2025 г. на уровне 11 млрд руб.