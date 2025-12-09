Акционеры «Ренессанс страхования» утвердили дивиденды за девять месяцев

20 ноября группа представила результаты за девять месяцев 2025 г. Чистая прибыль за отчетный период составила 6,7 млрд руб. Инвестиционный доход вырос с начала года на 17,2% до 8,5 млрд руб. за счет роста процентных доходов и переоценки финансовых активов. Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала достиг 25,4%.