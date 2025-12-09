Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акционеры «Ренессанс страхования» утвердили дивиденды за девять месяцев

Ведомости

Акционеры «Ренессанс страхования» одобрили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 4,1 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность составит 4,1%.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 2,28 млрд руб. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 19 декабря 2025 г.

31 октября совет директоров «Ренессанс страхования» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить аналогичный размеров дивидендов.

20 ноября группа представила результаты за девять месяцев 2025 г. Чистая прибыль за отчетный период составила 6,7 млрд руб. Инвестиционный доход вырос с начала года на 17,2% до 8,5 млрд руб. за счет роста процентных доходов и переоценки финансовых активов. Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала достиг 25,4%.

28 ноября вице-президент по корпоративному развитию и коммуникациям «Ренессанс страхования» Владимир Залужский заявил, что группа сохраняет ориентир по чистой прибыли за 2025 г. на уровне 11 млрд руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте