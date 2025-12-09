Торги акциями «Базиса» на Мосбирже начнутся 10 декабря

8 декабря «Базис» сообщил, что книга заявок группы покрыта по верхней границе ценового диапазона – 109 руб. за акцию. Эта цена соответствует капитализации порядка 18 млрд руб. Спрос инвесторов превысил объем размещения в 3 млрд руб. В рамках размещения предусмотрен механизм стабилизации размером около 10% от объема акций, предложенного к размещению. Он будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.