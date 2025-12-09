Газета
Торги акциями «Базиса» на Мосбирже начнутся 10 декабря

Московская биржа начнет торги акциями одного из крупнейших разработчиков систем виртуализации в России «Базис» 10 декабря в 16:00 мск.

Бумаги включены в котировальный список второго уровня платформы, их торговый код – BAZA.

8 декабря «Базис» сообщил, что книга заявок группы покрыта по верхней границе ценового диапазона – 109 руб. за акцию. Эта цена соответствует капитализации порядка 18 млрд руб. Спрос инвесторов превысил объем размещения в 3 млрд руб. В рамках размещения предусмотрен механизм стабилизации размером около 10% от объема акций, предложенного к размещению. Он будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.

В ноябре «Базис» объявил о планах провести IPO на Мосбирже в декабре. При подготовке к размещению группа разработала и утвердила программу долгосрочной мотивации персонала. В ее рамках миноритарные акционеры передали 5% ценных бумаг оператору программы для распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджеров.

