Книга заявок на IPO «Базис» собрана по верхней границе диапазона

Ведомости

Книга заявок одного из крупнейших разработчиков систем виртуализации в России «Базис» покрыта по верхней границе ценового диапазона – 109 руб. за акцию.

Такая цена соответствует капитализации около 18 млрд руб. Спрос инвесторов превысил объем размещения в 3 млрд руб. Окончательная цена первичного публичного размещения акций (IPO) будет определена после завершения периода сбора заявок. Предварительный сбор заявок завершится 9 декабря в 15:00 мск.

В рамках размещения предусмотрен механизм стабилизации размером около 10% от объема акций, предложенного к размещению. Он будет действовать в течение 30 календарных дней после старта торгов. Ожидается, что торги акциями на Мосбирже начнутся 10 декабря 2025 г. Бумаги включены в котировальный список второго уровня платформы.

ВТБ и ГПБ оценили готовящийся к IPO «Базис» в 25–35 млрд рублей

Инвестиции / Эмитенты

27 ноября «Базис» сообщил о намерении провести IPO на Мосбирже в декабре. В ходе подготовки к размещению компания разработала и утвердила программу долгосрочной мотивации персонала. В ее рамках миноритарные акционеры передали 5% ценных бумаг оператору программы для последующего распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджеров.

4 декабря «Базис» назвал диапазон IPO на Мосбирже. Уточнялось, что цена составит от 103 до 109 руб. за бумагу. В рамках размещения инвесторам будут предложены акции, которые принадлежат действующим миноритарным акционерам группы. Структура «Ростелекома» – «РТК-ЦОД» – не будет продавать свои бумаги.

