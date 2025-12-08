Книга заявок на IPO «Базис» собрана по верхней границе диапазона
Книга заявок одного из крупнейших разработчиков систем виртуализации в России «Базис» покрыта по верхней границе ценового диапазона – 109 руб. за акцию.
Такая цена соответствует капитализации около 18 млрд руб. Спрос инвесторов превысил объем размещения в 3 млрд руб. Окончательная цена первичного публичного размещения акций (IPO) будет определена после завершения периода сбора заявок. Предварительный сбор заявок завершится 9 декабря в 15:00 мск.
В рамках размещения предусмотрен механизм стабилизации размером около 10% от объема акций, предложенного к размещению. Он будет действовать в течение 30 календарных дней после старта торгов. Ожидается, что торги акциями на Мосбирже начнутся 10 декабря 2025 г. Бумаги включены в котировальный список второго уровня платформы.
27 ноября «Базис» сообщил о намерении провести IPO на Мосбирже в декабре. В ходе подготовки к размещению компания разработала и утвердила программу долгосрочной мотивации персонала. В ее рамках миноритарные акционеры передали 5% ценных бумаг оператору программы для последующего распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджеров.