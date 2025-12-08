Книга заявок на IPO «Базис» собрана по верхней границе диапазона

В рамках размещения предусмотрен механизм стабилизации размером около 10% от объема акций, предложенного к размещению. Он будет действовать в течение 30 календарных дней после старта торгов. Ожидается, что торги акциями на Мосбирже начнутся 10 декабря 2025 г. Бумаги включены в котировальный список второго уровня платформы.