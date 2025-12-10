«Сбер» подтвердил планы по выплате дивидендов в размере 50% от прибыли за 2025 год

1 октября «Ведомости» сообщали, что бюджет рассчитывает получить около 1,2 трлн руб. дивидендов от Сбербанка в течение трех лет. В прогнозе Минфина доходы государства от дивидендов и прибыли госактивов составят 703 млрд руб. в 2026 г., 765,2 млрд руб. – в 2027 г. и 829,2 млрд руб. – в 2028 г. Отмечалось, что эти суммы включают выплаты крупнейшего плательщика – Сбербанка.