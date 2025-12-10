«Сбер» подтвердил планы по выплате дивидендов в размере 50% от прибыли за 2025 год
Сбербанк сохраняет ориентиры по финансовым показателям на 2026 г. и намерен направить 50% прибыли за 2025 г. на выплату дивидендов. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф в ходе Дня инвестора.
«В части наших финансовых показателей мы сохраняем ключевые цели на 2026 г.: поддержание рентабельности капитала на уровне 22%, достаточности капитала – на целевом уровне 13,3%», – отметил Греф (цитата по ТАСС).
О том, что банк заложил в бизнес-план на 2026 г. на выплаты дивидендов 50% от чистой прибыли по итогам 2025 г., финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов говорил еще 8 октября на форуме «Финополис-2025».
1 октября «Ведомости» сообщали, что бюджет рассчитывает получить около 1,2 трлн руб. дивидендов от Сбербанка в течение трех лет. В прогнозе Минфина доходы государства от дивидендов и прибыли госактивов составят 703 млрд руб. в 2026 г., 765,2 млрд руб. – в 2027 г. и 829,2 млрд руб. – в 2028 г. Отмечалось, что эти суммы включают выплаты крупнейшего плательщика – Сбербанка.