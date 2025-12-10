АКРА повысило кредитный рейтинг VK

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг МКПАО «ВК» (бренд VK) до AA(ru) со стабильным прогнозом, отметив устойчивое финансовое положение компании. Это следует из сообщения в центре раскрытия корпоративной информации.
На повышение рейтинга повлияли рост рентабельности бизнеса, значительное сокращение долговой нагрузки, высокий уровень корпоративного управления и сильная ликвидность VK.
Выручка компании за девять месяцев 2025 г. увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила 111,3 млрд руб.
В июне акции VK выросли после подписания президентом России Владимиром Путиным закона о создании национального цифрового сервиса на базе платформы VK. В течение торгов на Мосбирже стоимость ценных бумаг достигла 264,7 руб.