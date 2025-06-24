Акции VK выросли на фоне сообщений о создании национального мессенджера
Ресурс будет включать в себя функции мессенджера и услуги от государственных сервисов для россиян. Кроме того, аккаунт в приложении можно будет подключить к системе «Госключ» и использовать усиленную цифровую подпись при заключении договоров. Для идентификации пользователей не нужны будут бумажные документы, авторизация будет происходить через цифровой ID.
В Госдуме законопроект одобрили 10 июня. Спустя чуть более недели, 18 июня, Совет Федерации также принял его единогласно. Закон начинает действовать со дня официального опубликования, однако норма о включении сервиса в перечень обязательных предустановленных программ вступит в силу 1 сентября 2025 г.