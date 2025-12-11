Газета
Сбербанк ожидает как минимум пять IPO в 2026 году

В 2026 г. на российском рынке может пройти не менее пяти первичных публичных размещений акций (IPO). Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на международной конференции «FI Day ИИ & блокчейн. Цифровые горизонты будущего».

По его словам, в следующем году ожидается смягчение денежно-кредитной политики.

«Если в этом году были ограниченные объемы IPO – общая сумма привлеченных средств составила около 30 млрд руб., то со смягчением денежно-кредитной политики можно ожидать, что, как минимум, вдвое больше сумма будет привлечена, и на рынок вернутся инвесторы, и будет гораздо большее количество IPO», – подчеркнул Попов (цитата по ТАСС).

3 декабря член правления ВТБ Виталий Сергейчук рассказал, что к IPO готовятся более 10 российских компаний, они ожидают благоприятных рыночных условий. По его словам, спрос со стороны компаний на выход на рынок акций довольно высокий.

Днем ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству в ближайшее время сформировать программу первичного и вторичного публичных размещений акций компаний с государственным участием. Он отметил, что для долгосрочного развития важно привлекать акционерный капитал.

