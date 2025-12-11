Сбербанк ожидает как минимум пять IPO в 2026 году

«Если в этом году были ограниченные объемы IPO – общая сумма привлеченных средств составила около 30 млрд руб., то со смягчением денежно-кредитной политики можно ожидать, что, как минимум, вдвое больше сумма будет привлечена, и на рынок вернутся инвесторы, и будет гораздо большее количество IPO», – подчеркнул Попов (цитата по ТАСС).