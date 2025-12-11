Акционеры «Полюса» утвердили дивиденды за III квартал в 36 рублей на акцию

5 ноября совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в том же размере – 36 руб. на акцию. По итогам первого полугодия «Полюс» уже перечислил акционерам по 70,85 руб. на акцию. Реестр для получения тех средств закрывался 13 октября. Сообщалось, что выплаты осуществят из чистой прибыли компании за указанный период, а также из части нераспределенной прибыли прошлых лет.