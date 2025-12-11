Акционеры «Полюса» утвердили дивиденды за III квартал в 36 рублей на акцию
Акционеры ПАО «Полюс» утвердили дивиденды за III квартал 2025 г. в размере 36 руб. на акцию, следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации.
Согласно протоколу, кворум по вопросу о выплате дивидендов золотодобывающей компанией составил 81,41%, «за» проголосовали более 62% участников собрания. Дата закрытия реестра для получения выплат назначена на 22 декабря.
5 ноября совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в том же размере – 36 руб. на акцию. По итогам первого полугодия «Полюс» уже перечислил акционерам по 70,85 руб. на акцию. Реестр для получения тех средств закрывался 13 октября. Сообщалось, что выплаты осуществят из чистой прибыли компании за указанный период, а также из части нераспределенной прибыли прошлых лет.