Стоимость серебра впервые в истории превысила $65 за унцию
Цена серебра на товарной бирже Comex выросла на 0,77% и на пике достигла $65,08 за тройскую унцию. Выше отметки в $65 стоимость драгметалла поднялась впервые в истории.
По состоянию на 17:40 мск цена серебра опустилась до $64,85.
12 декабря стоимость февральских фьючерсов на золото на Comex увеличилась на 1,37% до $4372,3 за тройскую унцию, обновив максимум с конца октября 2025 г.
10 декабря Федеральная резервная система США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, установив ее на уровне 3,5–3,75% годовых. Это решение совпало с прогнозами большинства аналитиков и экономистов, опрошенных «Ведомостями». Аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова заявила, что ожидаемые снижения ставок усилят акции компаний и золото, но ослабят доллар, а при ухудшении ситуации подорвут доверие к валюте в целом.