«Медскан» отложит выход на биржу до первой половины 2026 года

По словам Туголукова, в процессе подготовки появились не только сложности, но и дополнительные возможности. «Пока мы готовились, нас нашли серьезные инвесторы», – отметил основатель холдинга, уточнив, что речь идет о целом пуле инвесторов. Представитель «Медскана» также сообщил, что компания завершает ряд сделок, которые будут оформлены в рамках pre-IPO.