«Медскан» отложит выход на биржу до первой половины 2026 года

Ведомости
Полина Петрусевич

Медицинская группа «Медскан» планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в первом полугодии 2026 г. Об этом РБК сообщил основатель холдинга Евгений Туголуков. Ранее компания рассматривала возможность выхода на биржу в декабре 2025 г.

По словам Туголукова, в процессе подготовки появились не только сложности, но и дополнительные возможности. «Пока мы готовились, нас нашли серьезные инвесторы», – отметил основатель холдинга, уточнив, что речь идет о целом пуле инвесторов. Представитель «Медскана» также сообщил, что компания завершает ряд сделок, которые будут оформлены в рамках pre-IPO.

Группа готовится к публичному размещению почти два года. За это время «Медскан» уже успешно разместил цифровые финансовые активы и облигации. Ожидается, что в ходе IPO компания сможет привлечь от 5 до 10 млрд руб.

Читайте также:Выручка «Медскана» в первом полугодии увеличилась до 15,8 млрд рублей

19 сентября «Ведомости» сообщали, что Газпромбанк может стать акционером сети клиник «Медскан». Эти данные подтвердил источник, близкий к одной из сторон переговоров. По его словам, Газпромбанк и правда рассматривается в качестве потенциального акционера головной компании сети.

«Медскан» на 50% принадлежит госкорпорации «Росатом». Группа развивает экосистемную модель комплексного медицинского обслуживания, объединяя сеть современных медицинских центров, предоставляющих широкий спектр высокотехнологичных услуг в области диагностики и лечения.

