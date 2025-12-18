Цена на золото превысила рекордные $4400 за унцию

12 октября стоимость товара увеличилась на 1,37% и достигла $4372,3 за тройскую унцию. Тогда показатель обновил рекордное значение с конца октября 2025 г. Это произошло на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. 10 декабря регулятор снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов (б. п.), установив ее на уровне 3,5–3,75% годовых.