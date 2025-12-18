Цена на золото превысила рекордные $4400 за унцию
Февральские фьючерсы на золото на бирже Comex выросли в цене на пике до $4409 за унцию, следует из данных торговой площадки. Показатель превысил $4400 впервые в истории.
По данным на 19:47 мск, цена вновь опустилась до $4398,7. Рост составляет $24,8, или 0,57%.
12 октября стоимость товара увеличилась на 1,37% и достигла $4372,3 за тройскую унцию. Тогда показатель обновил рекордное значение с конца октября 2025 г. Это произошло на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. 10 декабря регулятор снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов (б. п.), установив ее на уровне 3,5–3,75% годовых.