Мосбиржа допустит акции Дом.РФ к торгам на дополнительных сессиях
Московская биржа объявила, что допустит обыкновенные акции Дом.РФ к торгам на дополнительных сессиях.
С 20 декабря 2025 г. сделки с бумагами госкорпорации можно будет совершать по выходным дням, с 22 декабря они будут доступны на утренней и вечерней торговых сессиях.
20 ноября Мосбиржа начала торги акциями Дом.РФ. Бумаги включены в котировальный список первого уровня. В ходе первичного публичного размещения акций (IPO) корпорация привлекла 25 млрд руб. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона – 1750 руб. за бумагу. Доля размещенных акций составила 10,1% от увеличенного акционерного капитала. Доля государства в капитале – 89,9%.
12 декабря директор по рынкам капитала Дом.РФ Александр Талачев заявил, что корпорация может выплатить дивиденды по результатам 2025 г. в размере 240–245 руб. на акцию. Дивидендная доходность составит около 15%.
В октябре наблюдательный совет Дом.РФ утвердил дивидендную политику компании, которая предусматривает выплаты акционерам в размере 50% от чистой прибыли.