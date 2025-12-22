Solidcore завершил выкуп заблокированных акций

25 июня 2024 г. Solidcore объявил о подаче заявки на делистинг акций с Московской биржи. Это решение объяснялось тем, что американские санкции против площадки вызывают риски для продолжения листинга компании. В Solidcore призвали инвесторов поучаствовать в обмене акций на бумаги, торгующиеся на казахстанской бирже AIX.