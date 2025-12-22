Газета
Solidcore завершил выкуп заблокированных акций

Золотодобывающая компания Solidcore Resources (бывшая Polymetal) успешно завершила выкуп 123,4 млн акций, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear.

Расчеты проводились в дирхамах 4 декабря 2025 г. Solidcore перечислил 288,3 млн дирхамов на трастовый счет в пользу Euroclear. Главный исполнительный директор компании Виталий Несис назвал завершение выкупа заблокированных бумаг важным этапом в укреплении корпоративного управления, повышении прозрачности структуры акционеров и дальнейшем стратегическом развитии.

25 июня 2024 г. Solidcore объявил о подаче заявки на делистинг акций с Московской биржи. Это решение объяснялось тем, что американские санкции против площадки вызывают риски для продолжения листинга компании. В Solidcore призвали инвесторов поучаствовать в обмене акций на бумаги, торгующиеся на казахстанской бирже AIX.

В сентябре 2025 г. Арбитражный суд Москвы отклонил иск миноритариев Solidcore о признании недействительным делистинга компании с Мосбиржи. По мнению истцов, постановление о делистинге было принято с нарушением положений закона об акционерных обществах и правил листинга, установленных площадкой.

