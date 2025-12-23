Акции «М.видео» на Мосбирже упали более чем на 5%

22 сентября «М.видео» объявило о возможности проведения допэмиссии. На этом фоне котировки акций ритейлера на Мосбирже упали на 20% до 63,4 руб. за штуку. Совет директоров компании предложил акционерам увеличить ее уставный капитал на 15 млрд руб. путем размещения по открытой подписке 1,5 млрд обыкновенных акций номиналом 10 руб. Им также предложили одобрить объем объявленных акций в размере до 2 млрд единиц.