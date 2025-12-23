Акции «М.видео» на Мосбирже упали более чем на 5%
Акции ритейлера бытовой техники и электроники «М.видео» на Московской бирже снизились на 5,13% и достигли 85,1 руб. за бумагу по состоянию на 12:35 мск. Это произошло в отсутствие новостей.
22 декабря котировки «М.видео» выросли на 13,56% и по итогам торгов составили 89,6 руб. за акцию. На пике бумаги дорожали до 91,5 руб. Это максимальное значение с 9 сентября 2025 г.
22 сентября «М.видео» объявило о возможности проведения допэмиссии. На этом фоне котировки акций ритейлера на Мосбирже упали на 20% до 63,4 руб. за штуку. Совет директоров компании предложил акционерам увеличить ее уставный капитал на 15 млрд руб. путем размещения по открытой подписке 1,5 млрд обыкновенных акций номиналом 10 руб. Им также предложили одобрить объем объявленных акций в размере до 2 млрд единиц.
13 октября акционеры «М.видео» одобрили отмену проведения допэмиссии акций по закрытой подписке в пользу открытого формата.