Чистая прибыль Т-банка по РСБУ за 11 месяцев увеличилась на 52%
Согласно отчетности, общий капитал финансовой организации на конец ноября 2025 г. составил 575 млрд руб.
За ноябрь текущего года число активных пользователей экосистемы «Т-технологий» увеличилось на 7% до 34,1 млн. Общий объем покупок клиентов за 11 месяцев возрос на 12% и достиг 8,9 трлн руб. Кредитный портфель вырос на 1,3% за месяц и на 21% с начала года до 3,1 трлн руб. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов возрос более чем на 14% с начала года и составил более 6,1 трлн руб.
Количество клиентов экосистемы группы выросло на 14% и на конец ноября достигло 53,7 млн человек. Число активных пользователей, которые пользуются ее сервисами хотя бы раз в месяц, увеличилось на 7% за год до 34,1 млн человек. Средства клиентов на счетах на конец ноября продемонстрировали рост на 3% с начала года и составили более 4 трлн руб.
20 ноября совет директоров «Т-технологий» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за III квартал 2025 г. в размере 36 руб. за акцию. Всего на выплату дивидендов за квартал планируется направить 9,7 млрд руб. По итогам II квартала группа направила акционерам 35 руб. на акцию (всего 9,4 млрд руб.), за I квартал – 33 руб. на акцию (всего 8,9 млрд руб.).
21 ноября «Ведомости» писали, что топ-менеджмент «Т-технологий» сохранил прогноз на 2025 г. Согласно нему, операционная чистая прибыль группы увеличится минимум на 40% при 30%-ной рентабельности.