Чистая прибыль Т-банка по РСБУ за 11 месяцев увеличилась на 52%

За ноябрь текущего года число активных пользователей экосистемы «Т-технологий» увеличилось на 7% до 34,1 млн. Общий объем покупок клиентов за 11 месяцев возрос на 12% и достиг 8,9 трлн руб. Кредитный портфель вырос на 1,3% за месяц и на 21% с начала года до 3,1 трлн руб. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов возрос более чем на 14% с начала года и составил более 6,1 трлн руб.