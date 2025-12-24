«Т-инвестиции» начали сбор заявок на обмен заблокированных активов

Оператор техподдержки заявил, что проведение обмена возможно только при получении необходимых разрешений от западных регуляторов и наличии соответствующих согласований в соответствии с законодательством России. Разрешения еще не получены, поэтому условия и сроки проведения обмена или продажи еще не определены. Ожидается, что процесс может занять до одного года.