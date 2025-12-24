Газета
«Т-инвестиции» начали сбор заявок на обмен заблокированных активов

Ведомости

Брокер «Т-инвестиции» начал сбор заявок среди клиентов на участие в обмене заблокированными активами. Об этом сообщили «РБК инвестиции» со ссылкой на службу поддержки и представителя компании.

«Пока еще нет точной информации, но поручения можно уже подать», – уточнили в поддержке.

Оператор техподдержки заявил, что проведение обмена возможно только при получении необходимых разрешений от западных регуляторов и наличии соответствующих согласований в соответствии с законодательством России. Разрешения еще не получены, поэтому условия и сроки проведения обмена или продажи еще не определены. Ожидается, что процесс может занять до одного года.

Для участия в обмене инвестор должен подписать согласие на обработку личных данных, приложенное к поручению. Все документы предоставляет поддержка брокера по запросу. В дальнейшем может появиться необходимость в подписании дополнительных документов в зависимости от условий, согласованных с контрагентами и регуляторами. Отозвать свое поручение можно через чат до момента заключения сделки.

8 декабря Инвестиционная палата объявила о планах провести обмен иностранных ценных бумаг, заблокированных по цепочке НКО АО НРД – Euroclear/Clearstream и принадлежащих физлицам – клиентам компании, на российские ценные бумаги, которые принадлежат иностранным держателям.

2 декабря БКС начал принимать заявки клиентов на участие в обмене заблокированных иностранных ценных бумаг на акции Сбербанка. В нем участвуют бумаги с цепочкой хранения СПБ – НРД – Euroclear. В список входят 25 иностранных бумаг, среди них Apple, Alibaba Group Holding, Amazon, Microsoft Corp., Netflix, Tesla, Uber Technologies и др.

