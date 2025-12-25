Акции «Абрау-Дюрсо» подорожали на 10% на новости о вероятной выплате дивидендов

В июне акционеры «Абрау-Дюрсо» утвердили выплату дивидендов по результатам 2024 г. в размере 5,01 руб. за обыкновенную акцию. Общая сумма выплат составила более 5,5 млн руб. За прошлый год чистая прибыль компании по МСФО выросла на 43% и достигла 1,8 млрд руб.