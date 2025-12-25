Газета
Главная / Инвестиции /

Акции «Абрау-Дюрсо» подорожали на 10% на новости о вероятной выплате дивидендов

Ведомости

Акции «Абрау-Дюрсо» в начале торгов на Московской бирже увеличились на 10% и достигли 178,5 руб. за штуку на новостях о возможности выплаты дивидендов по итогам 2025 г.

К 10:45 рост замедлился до 5,67%. Стоимость бумаги составила 171,4 руб.

24 декабря бенефициар «Абрау-Дюрсо» Борис Титов допустил выплату дивидендов за 2025 г. По его словам, окончательное решение будет принято в зависимости от экономической ситуации. В дивидендной политике компания придерживается выплаты 50% чистой прибыли.

В июне акционеры «Абрау-Дюрсо» утвердили выплату дивидендов по результатам 2024 г. в размере 5,01 руб. за обыкновенную акцию. Общая сумма выплат составила более 5,5 млн руб. За прошлый год чистая прибыль компании по МСФО выросла на 43% и достигла 1,8 млрд руб.

