Главная / Инвестиции /

Акционеры «Озон фармацевтики» одобрили дивиденды за девять месяцев

Ведомости

Общее собрание акционеров ПАО «Озон фармацевтика» утвердило выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 0,27 руб. на обыкновенную акцию.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 315,3 млн руб. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение выплат, установлено 12 января 2026 г.

В ноябре совет директоров «Озон фармацевтики» рекомендовал акционерам одобрить аналогичный размер дивидендов за девять месяцев текущего года. С учетом рекомендованных дивидендов за девять месяцев совокупный объем дивидендов, выплаченных и рекомендованных к выплате за первые три квартала этого года, составит 898 млн руб.

25 ноября компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 г. Чистая прибыль увеличилась в 1,5 раза до 3,4 млрд руб. Выручка выросла на 28% и достигла 21,4 млрд руб. EBITDA возросла на 43% и составила 4,5 млрд руб. Скорректированная EBITDA показала рост на 34% до 7,7 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась до 6,8 млрд руб.

