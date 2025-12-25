Акционеры «Озон фармацевтики» одобрили дивиденды за девять месяцев

В ноябре совет директоров «Озон фармацевтики» рекомендовал акционерам одобрить аналогичный размер дивидендов за девять месяцев текущего года. С учетом рекомендованных дивидендов за девять месяцев совокупный объем дивидендов, выплаченных и рекомендованных к выплате за первые три квартала этого года, составит 898 млн руб.