Аналитики ожидают роста индекса Мосбиржи до 3300–3500 к концу 2026 года
Совкомбанк прогнозирует индекс площадки на уровне 3300–3400 пунктов. Это возможно за счет увеличения прибылей компаний из индекса средневзвешенно на 15% и росту мультипликаторов благодаря снижению процентных ставок, указал начальник отдела публичного анализа акций банка Вячеслав Бердников. ВТБ ожидает индекс Мосбиржи на уровне 3610 пунктов на конец 2026 г. В совокупности с дивидендами полная доходность индекса к этому моменту может достичь 40%, отметил инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Алексей Корнилов: даже с учетом более высокой волатильности соотношение риск/доход для рынка акций становится привлекательным.
Текущая оценка значения индекса Мосбиржи у Газпромбанка на конец 2026 г. составляет 3300–3500 в зависимости от уровня ключевой ставки. У «Атона» такой же основной прогноз – 3300–3500 пунктов в течение года, что предполагает потенциал роста около 30% относительно нынешних уровней (стратегия есть у «Ведомостей»).
В SberCIB предпочтение в акциях отдают быстрорастущим компаниям, которые в большей степени выигрывают от снижения ставки, – «Т-технологиям», Ozon, «Яндексу», «Ленте» и «Озон фармацевтике». В топе инвестидей Совкомбанка финансовый и точечно потребительский и IT-сектор: в финансовом секторе предпочтение отдано акциям «Т-технологий», Дом.РФ и «Сберу». В потребительском секторе банк выделил акции Х5 и «Ленты». В IT Бердников выделяет Ozon, «Яндекс». Он также считает, что сейчас рынок недооценивает потенциал растущих компаний – это связано с высокой ставкой дисконтирования и геополитической неопределенностью.
Стратег по рынку акций Альфа-банка Джон Волш назвал дивиденды одним из немногочисленных позитивных катализаторов для российского рынка. Прогнозируемый банком совокупный объем выплат за 2025 г. составит 3,5 трлн руб. Средняя дивидендная доходность в ближайшие 12 месяцев может достигнуть 10%. Фаворитами здесь являются ВТБ, X5, МТС, Headhunter и Сбербанк, заявил Волш. Индекс Мосбиржи принесет около 8,4% дивидендной доходности, отметил Бердников, а в топ-5 дивидендных акций он выделил МТС, X5, Дом.РФ, «Транснефть» и Headhunter. Топ SberCIB – «Транснефть», «Татнефть», Х5, Headhunter и «Полюс». По мнению ВТБ, высокую дивидендную доходность в 2026 г. могут показать МТС (17%), банк «Санкт-Петербург» (16%) и Headhunter (16%). Из-за переноса отдельных дивидендов на январь их совокупный объем, который компании распределят в 2026 г. останется почти на уровне 2025 г. и составит 3,6 трлн руб.