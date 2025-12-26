Газета
Главная / Инвестиции /

Аналитики ожидают роста индекса Мосбиржи до 3300–3500 к концу 2026 года

Ведомости

SberCIB в базовом сценарии ожидает роста индекса Мосбиржи до 3400 к концу 2026 г. Это предполагает потенциальную 30%-ную полную доходность, с учетом 7%-ной ожидаемой дивидендной доходности. Об этом заявил «Ведомостям» старший стратег по рынку акций SberCIB Investment Research Андрей Крылов.

Совкомбанк прогнозирует индекс площадки на уровне 3300–3400 пунктов. Это возможно за счет увеличения прибылей компаний из индекса средневзвешенно на 15% и росту мультипликаторов благодаря снижению процентных ставок, указал начальник отдела публичного анализа акций банка Вячеслав Бердников. ВТБ ожидает индекс Мосбиржи на уровне 3610 пунктов на конец 2026 г. В совокупности с дивидендами полная доходность индекса к этому моменту может достичь 40%, отметил инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Алексей Корнилов: даже с учетом более высокой волатильности соотношение риск/доход для рынка акций становится привлекательным.

Текущая оценка значения индекса Мосбиржи у Газпромбанка на конец 2026 г. составляет 3300–3500 в зависимости от уровня ключевой ставки. У «Атона» такой же основной прогноз – 3300–3500 пунктов в течение года, что предполагает потенциал роста около 30% относительно нынешних уровней (стратегия есть у «Ведомостей»).

Что будет с российским фондовым рынком в 2026 году

Финансы / Рынки

В SberCIB предпочтение в акциях отдают быстрорастущим компаниям, которые в большей степени выигрывают от снижения ставки, – «Т-технологиям», Ozon, «Яндексу», «Ленте» и «Озон фармацевтике». В топе инвестидей Совкомбанка финансовый и точечно потребительский и IT-сектор: в финансовом секторе предпочтение отдано акциям «Т-технологий», Дом.РФ и «Сберу». В потребительском секторе банк выделил акции Х5 и «Ленты». В IT Бердников выделяет Ozon, «Яндекс». Он также считает, что сейчас рынок недооценивает потенциал растущих компаний – это связано с высокой ставкой дисконтирования и геополитической неопределенностью.

Стратег по рынку акций Альфа-банка Джон Волш назвал дивиденды одним из немногочисленных позитивных катализаторов для российского рынка. Прогнозируемый банком совокупный объем выплат за 2025 г. составит 3,5 трлн руб. Средняя дивидендная доходность в ближайшие 12 месяцев может достигнуть 10%. Фаворитами здесь являются ВТБ, X5, МТС, Headhunter и Сбербанк, заявил Волш. Индекс Мосбиржи принесет около 8,4% дивидендной доходности, отметил Бердников, а в топ-5 дивидендных акций он выделил МТС, X5, Дом.РФ, «Транснефть» и Headhunter. Топ SberCIB – «Транснефть», «Татнефть», Х5, Headhunter и «Полюс». По мнению ВТБ, высокую дивидендную доходность в 2026 г. могут показать МТС (17%), банк «Санкт-Петербург» (16%) и Headhunter (16%). Из-за переноса отдельных дивидендов на январь их совокупный объем, который компании распределят в 2026 г. останется почти на уровне 2025 г. и составит 3,6 трлн руб.

