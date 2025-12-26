Аналитики ожидают роста индекса Мосбиржи до 3300–3500 к концу 2026 года

Стратег по рынку акций Альфа-банка Джон Волш назвал дивиденды одним из немногочисленных позитивных катализаторов для российского рынка. Прогнозируемый банком совокупный объем выплат за 2025 г. составит 3,5 трлн руб. Средняя дивидендная доходность в ближайшие 12 месяцев может достигнуть 10%. Фаворитами здесь являются ВТБ, X5, МТС, Headhunter и Сбербанк, заявил Волш. Индекс Мосбиржи принесет около 8,4% дивидендной доходности, отметил Бердников, а в топ-5 дивидендных акций он выделил МТС, X5, Дом.РФ, «Транснефть» и Headhunter. Топ SberCIB – «Транснефть», «Татнефть», Х5, Headhunter и «Полюс». По мнению ВТБ, высокую дивидендную доходность в 2026 г. могут показать МТС (17%), банк «Санкт-Петербург» (16%) и Headhunter (16%). Из-за переноса отдельных дивидендов на январь их совокупный объем, который компании распределят в 2026 г. останется почти на уровне 2025 г. и составит 3,6 трлн руб.