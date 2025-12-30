Силуанов: покупатели акций Дом.РФ не пожалели об их приобретении

В декабре Мосбиржа допустила обыкновенные акции Дом.РФ к торгам на дополнительных сессиях. С 20 декабря сделки с бумагами корпорации можно совершать по выходным дням, с 22 декабря они стали доступны на утренней и вечерней торговых сессиях.