Силуанов: покупатели акций Дом.РФ не пожалели об их приобретении
Покупатели акций Дом.РФ не пожалели об их приобретении. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «России 24».
«За месяц доходности по этой бумаге выросли выше рынка», – отметил Силуанов.
По его словам, всего в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) госкорпорации было привлечено около 30 млрд руб., но спрос был гораздо выше.
20 ноября Московская биржа начала торги акциями Дом.РФ. Бумаги включены в котировальный список первого уровня. Сообщалось, что в ходе IPO корпорация привлекла 25 млрд руб. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона – 1750 руб. за бумагу. Доля размещенных акций составила 10,1% от увеличенного акционерного капитала. Доля государства в капитале – 89,9%.
В декабре Мосбиржа допустила обыкновенные акции Дом.РФ к торгам на дополнительных сессиях. С 20 декабря сделки с бумагами корпорации можно совершать по выходным дням, с 22 декабря они стали доступны на утренней и вечерней торговых сессиях.