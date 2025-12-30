Газета
Акционеры «Лукойла» утвердили дивиденды за девять месяцев

Ведомости

Общее собрание акционеров «Лукойла» одобрило выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 397 руб. на обыкновенную акцию.

Лица, имеющие право на получение дивидендов компании, будут определены 12 января 2026 г.

21 ноября совет директоров «Лукойла» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за девять месяцев текущего года в аналогичном размере.

1 ноября «Лукойл» опубликовал отчетность по РСБУ за девять месяцев 2025 г. Чистая прибыль компании сократилась на 14,2% по сравнению с годом ранее до 352,479 млрд руб. Выручка упала на 8,1% и составила 1,95 трлн руб. Себестоимость уменьшилась на 10,3% и достигла 1,43 трлн руб. Валовая прибыль снизилась на 1,3% до 518,65 млрд руб. Прибыль от продаж упала на 5,8% и составила 374,35 млрд руб. Прибыль до налогообложения сократилась почти на 16% до 380,41 млрд руб.

