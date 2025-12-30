Акционеры «Лукойла» утвердили дивиденды за девять месяцев

1 ноября «Лукойл» опубликовал отчетность по РСБУ за девять месяцев 2025 г. Чистая прибыль компании сократилась на 14,2% по сравнению с годом ранее до 352,479 млрд руб. Выручка упала на 8,1% и составила 1,95 трлн руб. Себестоимость уменьшилась на 10,3% и достигла 1,43 трлн руб. Валовая прибыль снизилась на 1,3% до 518,65 млрд руб. Прибыль от продаж упала на 5,8% и составила 374,35 млрд руб. Прибыль до налогообложения сократилась почти на 16% до 380,41 млрд руб.