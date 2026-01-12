Индекс Мосбиржи просел ниже 2700 пунктов впервые с 9 декабря
На фоне отсутствия новостей о продвижении в урегулировании украинского конфликта индекс Мосбиржи (IMOEX) опустился ниже рубежа в 2700 пунктов, обновив минимум с 9 декабря. Об этом свидетельствуют данные площадки.
К 17:59 мск индекс Мосбиржи просел до 2698,04 пункта, но к 18:42 мск показатель выровнялся до 2700, 81 пункта.
Среди лидеров роста оказались «Южуралзолото» (+7,76%), «Полюс» (+6,71%), «Норникель» (+4,14%), «Русал» (+3,87%) и «Эн+» (+3,4%). Подешевели акции «Лукойла» (-8,46%), «МД Медикал Груп» (-4,45%) и др.
29 декабря индекс Московской биржи превысил 2800 пунктов впервые с 18 сентября. Индекс превысил 2800 пунктов к 11:55 мск, достигнув 2819,33 пункта к 12:00 мск. После он снизился до 2802,46 пункта к 12:48 мск.