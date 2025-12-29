Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые с 18 сентября

Как говорил «Ведомостям» старший стратег по рынку акций SberCIB Investment Research Андрей Крылов в конце декабря, SberCIB в базовом сценарии ожидает роста индекса Мосбиржи до 3400 к концу 2026 г. Это предполагает потенциальную 30%-ную полную доходность, с учетом 7%-ной ожидаемой дивидендной доходности.