Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые с 18 сентября
Индекс Московской биржи превысил 2800 пунктов впервые с 18 сентября. Это следует из данных площадки.
Индекс превысил 2800 пунктов к 11:55 мск, достигнув 2819,33 пунктов к 12:00 мск. После он снизился до 2802,46 пунктов к 12:48 мск.
Лидерами роста на 12:35 мск были МКПАО «МД Медикал Груп» (+3,51%), ПАО «Полюс» (+2,87%), ПАО «Лукойл» (+2,64%), МКПАО «Яндекс» (+2,6%), ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (+2,56%).
Среди лидеров снижения – ПАО «Южуралзолото» (-2,35%), МКБ (-0,47%), ПАО «Банк "Санкт-Петербург" (-0,45%), ПАО “Фосагро” (-0,36%), ГМК «Норникель» (-0,33%).
Как говорил «Ведомостям» старший стратег по рынку акций SberCIB Investment Research Андрей Крылов в конце декабря, SberCIB в базовом сценарии ожидает роста индекса Мосбиржи до 3400 к концу 2026 г. Это предполагает потенциальную 30%-ную полную доходность, с учетом 7%-ной ожидаемой дивидендной доходности.