Объем торгов российскими бумагами на СПБ бирже достиг рекордного уровня

В ноябре объем сделок в режиме основных торгов с российскими ценными бумагами на СПБ бирже увеличился в 31,1 раза по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достиг 144,87 млрд руб. При этом показатель был на 14,94% меньше, чем месяцем ранее.