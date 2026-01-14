Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Объем торгов российскими бумагами на СПБ бирже достиг рекордного уровня

Ведомости

Объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на СПБ бирже по итогам декабря достиг 193,5 млрд руб. Этот показатель стал рекордным в 2025 г., говорится в сообщении на сайте площадки.

По сравнению с ноябрем, когда объем торгов достиг 144,87 млрд руб., показатель вырос на 33,56%. Это в 59 раз больше, чем в декабре 2024 г. Рекордный дневной объем торгов, достигший 19,87 млрд руб., был зафиксирован 29 декабря.

За указанный период число активных счетов инвесторов увеличилось до 1,86 млн, что на 14,66% больше, чем в ноябре. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель продемонстрировал рост в 37 раз.

Объем торгов на рынках Мосбиржи в декабре вырос на 36,6%

Инвестиции / Рынки

В декабре участники торгов на СПБ бирже заключили 49,3 млн сделок, что на 3,88% меньше, чем в ноябре. Среднедневной объем торгов в будние дни декабря составил 8,41 млрд руб. Это на 23,88% превышает показатель ноября в 6,79 млрд руб.

Объем сделок на СПБ фьючерс в основных торгах составил 100,88 млн руб., а количество сделок достигло 16 600.

В ноябре объем сделок в режиме основных торгов с российскими ценными бумагами на СПБ бирже увеличился в 31,1 раза по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достиг 144,87 млрд руб. При этом показатель был на 14,94% меньше, чем месяцем ранее.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте