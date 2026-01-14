Объем торгов российскими бумагами на СПБ бирже достиг рекордного уровня
Объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на СПБ бирже по итогам декабря достиг 193,5 млрд руб. Этот показатель стал рекордным в 2025 г., говорится в сообщении на сайте площадки.
По сравнению с ноябрем, когда объем торгов достиг 144,87 млрд руб., показатель вырос на 33,56%. Это в 59 раз больше, чем в декабре 2024 г. Рекордный дневной объем торгов, достигший 19,87 млрд руб., был зафиксирован 29 декабря.
За указанный период число активных счетов инвесторов увеличилось до 1,86 млн, что на 14,66% больше, чем в ноябре. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель продемонстрировал рост в 37 раз.
В декабре участники торгов на СПБ бирже заключили 49,3 млн сделок, что на 3,88% меньше, чем в ноябре. Среднедневной объем торгов в будние дни декабря составил 8,41 млрд руб. Это на 23,88% превышает показатель ноября в 6,79 млрд руб.
Объем сделок на СПБ фьючерс в основных торгах составил 100,88 млн руб., а количество сделок достигло 16 600.
В ноябре объем сделок в режиме основных торгов с российскими ценными бумагами на СПБ бирже увеличился в 31,1 раза по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достиг 144,87 млрд руб. При этом показатель был на 14,94% меньше, чем месяцем ранее.