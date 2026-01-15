Газета
«Глоракс» соберет заявки на облигации объемом от 3 млрд рублей 23 января

ПАО «Глоракс» 23 января соберет заявки на выпуск облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом от 3 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки ежемесячного купона составит не выше 21% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 23,14% годовых. Организаторами выступят Альфа-банк, БКС КИБ, Совкомбанк, Т-банк, GI Solutions и Sber CIB, агентом станет Совкомбанк. Техническое размещение запланировано на 28 января.

В декабре 2025 г. Мосбиржа допустила акции «Глоракса» к торгам на дополнительных утренней и вечерней сессиях. Торги бумагами девелопера на площадке стартовали в октябре после первичного публичного размещения акций (IPO). Бумаги вошли во второй котировальный список и получили торговый код GLRX.

Во время IPO «Глоракс» привлек 2,1 млрд руб. Цена одной бумаги составила 64 руб., рыночная капитализация компании с учетом допэмиссии – 18,1 млрд руб. Free-float после размещения достиг около 11,6% от увеличенного объема акционерного капитала без учета итогов стабилизации.

«Глоракс» основал в 2014 г. экс-совладелец Tekta Group Андрей Биржин. В портфеле девелопера 7,4 млн кв. м. Сейчас у компании есть проекты в Ленинградской области, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Мурманске, Владимире, Омске и Владивостоке.

