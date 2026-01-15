«Глоракс» соберет заявки на облигации объемом от 3 млрд рублей 23 января

В декабре 2025 г. Мосбиржа допустила акции «Глоракса» к торгам на дополнительных утренней и вечерней сессиях. Торги бумагами девелопера на площадке стартовали в октябре после первичного публичного размещения акций (IPO). Бумаги вошли во второй котировальный список и получили торговый код GLRX.