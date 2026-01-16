Мосбиржа допустит акции ГК «Базис» на утренние и вечерние торги

Группа привлекла более 3 млрд руб. в рамках IPO, ее рыночная капитализация после размещения составила 18 млрд руб. На начало торгов около 16,7% акций находились в свободном обращении. Гендиректор «Базиса» Давид Мартиросов указал, что IPO стало первым технологическим размещением на бирже за более чем год и прошло на фоне растущего интереса инвесторов к сегменту ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой.