Главная / Инвестиции /

Мосбиржа допустит акции ГК «Базис» на утренние и вечерние торги

Ведомости

Московская биржа 19 января добавит акции крупного российского разработчика программного обеспечения (ПО) для управления ИТ-инфраструктурой ГК «Базис» в список бумаг, доступных для заключения сделок на утренней и вечерней сессиях.

С 17 января бумаги будут торговаться на сессии выходного дня.

10 декабря 2025 г. Мосбиржа запустила торги акциями «Базиса». Бумаги вошли в котировальный список второго уровня, их торговый код – BAZA.

Группа привлекла более 3 млрд руб. в рамках IPO, ее рыночная капитализация после размещения составила 18 млрд руб. На начало торгов около 16,7% акций находились в свободном обращении. Гендиректор «Базиса» Давид Мартиросов указал, что IPO стало первым технологическим размещением на бирже за более чем год и прошло на фоне растущего интереса инвесторов к сегменту ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой.

ВТБ и ГПБ оценивали стоимость собственного капитала «Базиса» в 25–35 млрд руб. По данным «ВТБ капитал трейдинг», компания занимает 19% российского рынка ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой.

Новости СМИ2
