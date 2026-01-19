Газета
Акции SFI подорожали на 16%

Акции инвестиционного холдинга SFI на Московской бирже выросли на 16,41% и достигли на максимуме 1010 руб. по состоянию на 15:15 мск.

Бумаги компании заняли первое место по объему торгов на площадке. К 15:30 мск показатель составил 4,6 млрд руб.

19 января SFI сообщил о проведении заседания совета директоров компании 16 января. На повестке заседания в том числе были вопросы определения позиции по вопросам голосования на общих собраниях акционеров дочерних, подконтрольных обществ и других хозяйственных обществ и о согласии «на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». О какой именно сделке может идти речь, не уточняется.

25 декабря 2025 г. SFI закрыл сделку по продаже «Европлана» Альфа-банку. Ее сумма составила 50,785 млрд руб. за 87,5% лизинговой компании. Холдинг также получил от «Европлана» дивиденды по итогам девяти месяцев прошлого года в размере 6,1 млрд руб.

Речь о продаже «Европлана» началась летом 2025 г. Источник «Коммерсанта», близкий к акционерам компании, говорил, что SFI решил продать актив для снижения долговой нагрузки дочерних структур. На различных этапах переговоров, кроме Альфа-банка, покупкой интересовались Сбербанк, ВТБ, Дом.РФ и Т-банк.

