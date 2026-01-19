Акции SFI подорожали на 16%

19 января SFI сообщил о проведении заседания совета директоров компании 16 января. На повестке заседания в том числе были вопросы определения позиции по вопросам голосования на общих собраниях акционеров дочерних, подконтрольных обществ и других хозяйственных обществ и о согласии «на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». О какой именно сделке может идти речь, не уточняется.