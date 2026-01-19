Газета
Минфин хочет предложить более длинные юаневые ОФЗ

Министерство финансов России хотело бы предложить в 2026 г. облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях на срок 5 и 10 лет, если рынок позволит. Об этом сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Денис Мамонов в интервью «РБК ТВ».

«Мы бы очень хотели увидеть более длинные бумаги. Вопрос, конечно, что захочет и что сможет купить рынок», – подчеркнул Мамонов.

2 декабря 2025 г. Минфин собрал книгу заявок на два биржевых выпуска ОФЗ в юанях с постоянным купоном. Объем бумаг с погашением в 2029 г. составил 12 млрд юаней, ставка дохода – 6% годовых. Объем выпуска с погашением в 2033 г. составил 8 млрд руб., ставка купона – 7%. Доход по выпускам будет выплачиваться два раза в год.

Организаторами размещения стали ГПБ, Сбербанк и «ВТБ капитал трейдинг».

Мамонов говорил о планах министерства ежегодно размещать ОФЗ в юанях. По его словам, ведомство не рассматривает выпуск суверенных бондов в других иностранных валютах и работает над запуском операций репо Федерального казначейства в юанях для повышения ликвидности инструмента.

