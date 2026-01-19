Минфин хочет предложить более длинные юаневые ОФЗ

2 декабря 2025 г. Минфин собрал книгу заявок на два биржевых выпуска ОФЗ в юанях с постоянным купоном. Объем бумаг с погашением в 2029 г. составил 12 млрд юаней, ставка дохода – 6% годовых. Объем выпуска с погашением в 2033 г. составил 8 млрд руб., ставка купона – 7%. Доход по выпускам будет выплачиваться два раза в год.