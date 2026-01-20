Стоимость золота обновила исторический максимум

17 января Трамп пригрозил пошлинами в 10% для стран, не согласных с намерением США аннексировать Гренландию. Тарифы могут ввести с 1 февраля 2026 г. на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня пошлина вырастет до 25%.