Стоимость золота обновила исторический максимум
Февральские фьючерсы на золото на товарной бирже Comex превысили отметку $4700 за тройскую унцию. Показатель поднялся выше $4700 впервые в истории.
По состоянию на 9:10 мск драгоценный металл подорожал на 2,61% до $4715,3 за унцию.
Reuters пишет, что цены на золото выросли, поскольку угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против европейских стран ухудшили настроения в мире. Поддержку росту также оказали опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы (ФРС) страны.
По данным агентства, стоимость драгметалла увеличилась более чем на 70% с момента, как начался второй президентский срок Трампа.
17 января Трамп пригрозил пошлинами в 10% для стран, не согласных с намерением США аннексировать Гренландию. Тарифы могут ввести с 1 февраля 2026 г. на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня пошлина вырастет до 25%.