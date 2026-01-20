Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Стоимость золота обновила исторический максимум

Ведомости

Февральские фьючерсы на золото на товарной бирже Comex превысили отметку $4700 за тройскую унцию. Показатель поднялся выше $4700 впервые в истории.

По состоянию на 9:10 мск драгоценный металл подорожал на 2,61% до $4715,3 за унцию.

Reuters пишет, что цены на золото выросли, поскольку угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против европейских стран ухудшили настроения в мире. Поддержку росту также оказали опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы (ФРС) страны.

Как в Европе отреагировали на угрозу Трампа ввести пошлины из-за Гренландии

Политика / Международные новости

По данным агентства, стоимость драгметалла увеличилась более чем на 70% с момента, как начался второй президентский срок Трампа.

17 января Трамп пригрозил пошлинами в 10% для стран, не согласных с намерением США аннексировать Гренландию. Тарифы могут ввести с 1 февраля 2026 г. на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня пошлина вырастет до 25%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её